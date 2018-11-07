Воркутинка держит кота на короткой шлейке и снимает на видео мучения животного

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-07T16:17:52+03:00

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Жительница поселка Северный под Воркутой около двух лет держит своего кота на коротком поводке. Животное круглыми сутками сидит на одном месте и не имеет свободы даже повернуться вокруг своей оси. Мучения кота женщина снимает на видео и выкладывает на YouTube-канал. Зоозащитники уже написали заявление в полицию, чтобы спасти усатого.

YouTube-канал воркутинки Светланы Куриловой, который появился несколько дней назад, уже набирает тысячные просмотры. Однако его популярность основана не на качестве контента, а на «странном выражении любви» хозяйки к своему питомцу. На видео напуганный кот сидит на невероятно коротком поводке, который не дает свободы движения. Невооруженным взглядом видно, что животное находится в состоянии стресса.

Между тем, зоозащитники сообщают, что женщина купила кота около двух лет назад за шесть тысяч рублей. Таким образом, животное, возможно, мучается не первый год.

- Для чего вы снимаете мучения кота? Вы хотите общественного резонанса? Вам известен закон о жестоком обращении с животными? Вы не задумывались, что кот может упасть и повеситься на этом поводке? Зачем вы так? - задают вопросы хозяйке кота на ее YouTube-канале. Однако прямого ответа они не получают.

Видео мучений кота породили волну негатива. Люди готовы создать петицию и добиться максимальной огласки, чтобы освободить усатого. Некоторые распространяют адрес воркутинки в соцсетях, собираясь пойти на радикальные меры: постучать к женщине и вынудить ее прекратить мучения животного.

Кстати, зоозащитники «Воркутинского общества защиты бездомных животных» уже написали заявление в ОМВД по факту жестокого обращения. Правда, результаты расследования не известны. Мы будем следить за развитием событий.