Зоозащитники из Коми вернули покалеченного щенка, который стал эпицентром межрегионального конфликта
Многострадального щенка по имени Дуся, который стал эпицентром межрегионального скандала, вернули владельцам, сообщает зоозащитница Илона Соколова.
Напомним, щенка по имени Дуся зооволонтеры привезли из Коми в соседний регион для операции еще в мае. Малышку подстрелили из пневматического оружия в Удорском районе Коми, у щенка отнялись лапки. Сложную операцию с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких смогли сделать только в Вологде. Осталось дождаться реабилитации в центре «Спасенные души», где щенку вызвались помочь, и забрать его домой. Но что-то пошло не так.
Фото Илоны Соколовой
Забрать собаку домой зоозащитники Коми не могли: местные щенка по неизвестным причинам не отдавали. Разгорелся скандал с подключением полиции. В Вологду выехала зоозащитница Илона Соколова. Она находилась в городе больше недели, прежде чем удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Наконец 22 июля стало известно, что Дусю вернули:
- Переговоры с вологодской стороной проходили в опорном пункте № 13 УМВД России по городу в промежуток времени с 17:00 до 17:30 с заключением соглашения и дачей определенных объяснений участковому. Главное - Дуся у меня! Далее - две клиники. Осмотр. Забор анализов. Выписки на руках, - сообщила Илона Соколова.
Сейчас Дуся и Илона находятся в Санкт-Петербурге, где щенок будет проходить обследование в ветеринарной клинике неврологии доктора Сотникова.
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Обе стороны конфликта работают с полицией и следователями, но пока судьба Дуси остается неизвестной (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU