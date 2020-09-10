Пенсионерка из Сыктывкара отдала мошенникам более 2,4 миллиона рублей

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В полицию обратилась 73-летняя жительница Сыктывкара: у нее похитили свыше 2,4 миллиона рублей.

Женщина рассказала, что 31 августа ей на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший назвался сотрудником банка Павлом Андреевичем и проинформировал, что в отношении ее банковской карты зафиксированы мошеннические действия. Поэтому нужно перевести деньги на закрытый счет.

Пенсионерка направилась в банк, сняла со своего накопительного счета 900 тысяч рублей, положила на свою же карту и перевела их по указанию. Вечером того же дня Павел Андреевич вновь вышел на связь с сыктывкарской и убедил в необходимости установки на компьютер некой программы, однако потерпел неудачу: женщина просто не смогла произвести данную операцию. Хотя злоумышленники более 30 раз созванивались с потерпевшей с различных телефонных номеров и постоянно держали ее на связи.

Утром 1 сентября пенсионерке опять позвонили «работники банка». В этот раз ее попросили озвучить коды, которые поступят в смсках. Естественно, для защиты денежных средств. Женщина выполнила просьбу, после чего с ее карты были списаны небольшие суммы.

Далее заявительницу сыктывкарку убедили сходить в банк и сделать перевод на закрытый счет, созданный специально для нее. Женщина вновь выполнила все указания, что стоило еще 330 тысяч рублей.

2 сентября по указке незнакомцев пенсионерка направилась еще в один банк, где также хранила накопления. Она сняла 550 тысяч рублей, перевела их себе на карту, а затем через терминал провела две транзакции на суммы по 250 тысяч рублей.

На следующий день сыктывкарка пошла в третий банк, обналичила 800 тысяч рублей и тремя переводами положила деньги на счета, которые ей диктовали злоумышленники. А 4 сентября потерпевшая перечислила оставшиеся 112 тысяч рублей.

В ходе длительных бесед «сотрудники банка» убедили женщину выждать определенный период времени, после чего пообещали назвать номер счета, где якобы хранятся сбережения, но более не выходили на связь. Спустя несколько дней, обдумав произошедшее, женщина обратилась в полицию.

Интересен тот факт, что заявительница знала о распространенных видах мошенничеств, но все равно поверила злоумышленникам. Более того, в одном из банков сотрудники поинтересовались, для каких целей женщина снимает крупную сумму. Пенсионерка же пояснила, что деньги ей требуются на покупку квартиры для сына. Потому что злоумышленники проинструктировали женщину, что при таких вопросах говорить правду не следует: якобы в банке работают мошенники.

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