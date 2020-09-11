Коронавирус в Коми 11 сентября 2020: одна новая смерть

В Коми выросло количество заболевших коронавирусом

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о распространении COVID-19 в стране. В России количество заболевших увеличилось на 5504 человека, в Коми на 44 человека.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвердили 6942 случая заражения. Выздоровели еще 46 человек. Всего вылечились 6060 человек. За сутки умер еще один пациент с коронавирусом, всего в Коми зафиксировано 90 летальных исходов.

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