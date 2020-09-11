Суд прекратил в отношении полицейского из-за ДТП на «кольце» в Сыктывкаре

Фото Юлии З.

Суд не нашел вины полицейского в ДТП на «кольце» в Сыктывкаре. Об этом пишет «Комионлайн».

ДТП произошло в Сыктывкаре в ночь на 15 октября 2019 года. На перекрестке улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта столкнулись служебная машина ДПС и автомобиль Kia Sportage. При этом, как отмечали в МВД по Коми, госавтоинспекторы ехали на оформление ДТП. В результате происшествия водитель иномарки получил травмы, его госпитализировали в травматологический пункт горбольницы. По этому факту возбудили дело об административном правонарушении.

Сыктывкарский горсуд рассмотрел дело в отношении водителя патрульной машины, на которого составили административный протокол о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В судебном заседании полицейский вину не признал, пояснив, что действовал в соответствии с требованиями правил дорожного движения, выполняя неотложное служебное задание в связи с наличием информации о потерпевшем в результате ДТП.

Как следует из материалов дела, инспектор ехал на служебном автомобиле с включенными проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. На перекрестке с круговым движением, находясь непосредственно у места происшествия, к которому следовали должностные лица ГИБДД, он остановился на встречной полосе. Только после этого в него врезался автомобиль Kia. Факт остановки машины ДПС до момента ДТП с бесспорностью подтверждается записями видеорегистраторов, установленных в автомобилях участников происшествия.

Суд прекратил в отношении полицейского производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

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