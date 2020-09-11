Спасатели нашли заблудившегося в лесах Печорского района 75-летнего мужчину

За минувшую неделю спасатели вывели из леса еще четверых заблудившихся грибников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщение о том, что мужчина 1945 года рождения заблудился в лесу в районе деревни Бызовая, поступило 10 сентября. Тревогу подняли родственники, после того, как мужчина не вернулся домой.

На помощь были направлены спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда. Сегодня, 11 сентября, поисково-спасательная операция завершилась благополучно. Мужчина найден, медпомощь ему не потребовалось, сообщает МЧС по Коми.

За минувшую неделю спасатели вывели из леса еще четверых заблудившихся грибников в Удорском, Усть-Куломском и Сыктывдинском районах. Продолжаются поиски 60-летнего мужчины, пропавшего на прошлой неделе в Сыктывкаре в районе максаковских дач.

Чтобы поход в лес не обернулся бедой, спасатели советуют соблюдать несколько простых правил.

- Продумайте маршрут лесной прогулки. Откажитесь от посещения незнакомых мест без сопровождения знающего проводника.

- Зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток (последние два предмета из «мини-арсенала грибника» пригодятся вам на случай, если придется подавать световые и звуковые сигналы).

- Предупреждайте близких о том, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться.

- Обязательно возьмите с собой небольшой запас еды и воды, лекарства (если в них есть необходимость).

- Оденьтесь по погоде, но с учетом её возможного ухудшения. Одежда должна быть яркой - так вы будете заметнее в лесу для спасателей.

Помните: телефон службы спасения – «112». Если вы дозвонились до спасателей или родственников, вас обязательно будут искать.

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