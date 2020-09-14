Одну из старейших сельских школ Коми капитально отремонтируют

Кипиевская школа. Фото: администрация Ижемского района

Начальная Кипиевская школа Ижемского района Коми была основана в 1899 году, а в существующем здании учреждение находится с 1939 года. И вот в скором времени ее ждет капитальный ремонт.

МБОУ «Кипиевская СОШ» прошла отбор среди республиканских образовательных учреждений для участия в федеральной программе по благоустройству зданий общеобразовательных организаций в конце прошлого года.

«Это отличная новость и такой долгожданный и прекрасный подарок к дню рождения школы. В следующем году мы отмечаем юбилей – 120 лет со дня открытия школы в Кипиево. В первую очередь, мы поменяем окна, входные двери, утеплим и обновим фасад основного здания, поменяем систему отопления», - сказала тогда Нина Ануфриева, директор учреждения.

Всего в бюджете Республики Коми на 2020 год предусмотрена субсидия на сумму 21 068, 8 тысяч рублей для приведения здания Кипиевской школы в соответствие к требованиям по воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, сообщают на сайте администрации Ижемского района.

Средства должны быть освоены, и все работы завершены в срок до 31 декабря 2020 года.

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