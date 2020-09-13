Как прокуратура заставила администрацию Удорского района сделать капремонт в квартире многодетной семьи

Фото: прокуратура Коми

Предоставленной администрацией Удорского района многодетной семье по договору соцнайма трехкомнатной квартире требовался капитальный ремонт. Перекошенные двери и окна, просевшие и сгнившие полы, облетевшие обои. Семь не могла самостоятельно сделать ремонт. Да и не должна была – по закону.

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Это означает, что именно мэрия, в данном случае, должна содержать квартиру в пригодном состоянии.

Прокурор Удорского района обратился с иском в защиту прав малоимущей семьи в суд, и тот встал на сторону пострадавших.

Однако администрация района не горела желанием брать на себя возложенную законом обязанность и делать ремонт. Ответчик обжаловал решение районного суда в апелляционном порядке. Определением Судебной коллегии Верховного суда Республики Коми решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Прокуратура района проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает прокуратура Коми.

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