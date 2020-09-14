Водитель из Коми умер по пути в Вологду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трудовая инспекция в Коми занялась проверкой факта гибели водителя республиканского предприятия. Мужчина скончался по пути в Вологду, пишет «Vologda-Poisk.ru».

По предварительной информации, водитель должен был совершить поездку по маршруту: Ухта - Вологда - Нюксеница - Приводино - Ухта. С 27 августа мужчина перестал выходить на связь. В компании незамедлительно предприняли все возможные меры, чтобы установить местонахождение человека и автомобиля.

Благодаря системе ГЛОАНАСС удалось выяснить координаты местонахождения транспортного средства. Машина стояло на первом километре автотрассы «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово». Водителя на месте не было. Представители предприятия сообщили о случившимся правоохранителям.

Уже на следующий день спасатели, кинологи и криминалисты при прочесывании прилегающей территории обнаружили тело мужчины. Его незамедлительно передали полицейским для проведения экспертизы. Проводится проверка обстоятельств произошедшего. Причины гибели водителя пока не установлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Монтажник «Комистроймост» сорвался с шестиметровой высоты

Несчастный случай произошел во время ремонта моста через реку Селаель (подробности)