Водитель из Коми умер по пути в Вологду
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трудовая инспекция в Коми занялась проверкой факта гибели водителя республиканского предприятия. Мужчина скончался по пути в Вологду, пишет «Vologda-Poisk.ru».
По предварительной информации, водитель должен был совершить поездку по маршруту: Ухта - Вологда - Нюксеница - Приводино - Ухта. С 27 августа мужчина перестал выходить на связь. В компании незамедлительно предприняли все возможные меры, чтобы установить местонахождение человека и автомобиля.
Благодаря системе ГЛОАНАСС удалось выяснить координаты местонахождения транспортного средства. Машина стояло на первом километре автотрассы «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово». Водителя на месте не было. Представители предприятия сообщили о случившимся правоохранителям.
Уже на следующий день спасатели, кинологи и криминалисты при прочесывании прилегающей территории обнаружили тело мужчины. Его незамедлительно передали полицейским для проведения экспертизы. Проводится проверка обстоятельств произошедшего. Причины гибели водителя пока не установлены.
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