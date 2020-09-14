Монтажник «Комистроймост» сорвался с шестиметровой высоты

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В адрес Государственной инспекции труда в Республике Коми поступило извещение о тяжелом несчастном случае с работником ООО «Комистроймост».

При выполнении работ 6 сентября на объекте «мост через реку Селаель», который находится в трех километрах от Усинска, примерно в 9:30 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций упал с ригеля с высоты 6,0 м.

Обстоятельства и состав комиссии по расследованию несчастного случая уточняются.

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