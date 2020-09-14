Бывший зампредседателя Госсовета Коми стал главой ЕАО

Ростислав Гольдштейн стал главой ЕАО

Экс-зампредседателя Госсовета Коми Ростислав Гольдштейн победил на выборах в Еврейской автономной области. Об этом пишет ТАСС.

Выборы губернатора Еврейской автономной области признаны состоявшимися. Победу одержал Ростислав Гольдштейн, сообщила председатель Избирательной комиссии ЕАО Елена Саутина, слова которой приводит пресс-служба регионального правительства.

Итоговый протокол будет подписан в ближайшие два дня. Затем будет назначена дата инаугурации избранного губернатора.

Гольдштейн на выборах набрал 82,5 % голосов. На втором месте был депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин, представляющий «Справедливую Россию», он набрал 7,06% голосов. На третьем представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский с 4,28 % голосов избирателей. Представитель партии «Родина» Борис Тихонов набрал 2,15 % голосов, кандидат от партии «Патриоты России» Роман Куземский 1,27 %. Для победы кандидат в губернаторы должен был набрать как минимум 50 % плюс один голос.

Напомним, что в Коми уверенным лидером в борьбе за кресло главы региона стал самовыдвиженец Владимир Уйба.

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