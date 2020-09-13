Выборы в Коми 2020: республика в списке аутсайдеров по явке

Подсчет голосов начнется сегодня после 20:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми зафиксированы одни из самых низких показателей по явке на выборах 13 сентября.

По данным на 12:00 по московскому времени на воскресенье, 13 сентября, самая высокая явка на выборах в парламенты субъектов России зарегистрирована в Белгородской области, где проходят выборы депутатов областной думы. Проголосовать там пришли 40,31 процент избирателей.

Порог в 30% перешагнули к 12 часом большинство регионов. И только в пяти он колеблется на уровне 20 процентов. В их числе Республика Коми.

По данным избирательной комиссии РК, на 12:00 13 сентября в регионе проголосовало 21,13% избирателей, включенных в списки.

Напомним, на выборах главы Республики Коми и депутатов Государственного Совета Республики Коми по единому избирательному округу на 8 часов утра 13 сентября явка избирателей составила 16,92%, сообщает Избирательная комиссия Республики Коми.

Напомним, в пятницу в голосовании приняли участие 58 398 или 8,88 процента избирателей. https://www.komi.kp.ru/daily/217181.5/4286312/

Напомним, голосование в этом году проходит в течение трех дней – 11, 12 и 13 сентября с 8 утра до 20 вечера. Подсчет голосов начнется сегодня после 20:00.

Работают 640 участковых избирательных комиссий. Избиратели получат 4-5 избирательных бюллетеней, в зависимости от территории.

Выборы регионального уровня – выборы главы Республики Коми, выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва.

Выборы муниципального уровня - выборы 431 депутата представительных органов (советов) муниципальных образований, в том числе необходимо замещение 372 мандатов на выборах депутатов советов городских округов и муниципальных районов и 59 мандатов - на выборах депутатов советов поселений.

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