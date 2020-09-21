Школа в Сосногорске закрыта: у двух сотрудников выявлен COVID-19

Под медицинское наблюдение отправлены четыре класса школы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Педагогический коллектив школы № 4 Сосногорска временно отстранен от работы для изоляции и непрерывного медицинского наблюдения. Причиной стали положительные результаты на новую коронавирусную инфекцию двух сотрудников учреждения.

Кроме этого, под медицинское наблюдение отправлены четыре класса школы, сообщают на сайте администрации.

До 22 сентября года в школе должны произвести заключительную дезинфекцию учебных помещений силами специализированного предприятия. Допуск к работе персонала и учащихся школы станет возможным только после разрешения медиков. В ходе медицинского наблюдения будет произведен отбор мазков на COVID-19 за счет лечебных учреждений.

На сегодня в Коми из-за распространения коронавирусной инфекции закрыты на карантин детский сад в Усть-Вымском районе и четыре школы в Прилузском, Сысольском районах, Воркуте и Ухте.

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