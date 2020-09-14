В Коми власти отказались от подаренных сиротам « квадратных метрах»

Пенсионер в Коми не смог подарить сиротам "квадратные метры"

В Коми пенсионер не смог подарить сиротам «квадратные метры». Власти отказались от подарка, пишет «Трибуна».

По закону, детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, власти обязаны предоставить жилье. Своего жилищного фонда у муниципалитетов практически нет. Поэтому квартиры для этой льготной категории приходится покупать на вторичном рынке. Зная об этом, житель Микуни Владимир Анискевич предложил свою благоустроенную квартиру в центре города, но получил отказ. О причинах отказа он еще год назад попытался узнать у главы Усть-Вымского района Галины Плетцер. Ему ответили, что такие закупки проводятся только на конкурсной основе. Как выяснил пенсионер, в том же доме, где он живет, администрация готова приобрести несколько квартир. Правда, только с учетом социальной нормы – в пределах 36 кв.м. А площадь квартиры, которую предлагает Владимир Анискевич, больше – 52 кв.м. Но Владимир Михайлович заявил, что хочет продать ее по той же цене и за «лишние» метры не просит ни копейки, то есть готов их подарить.

В своем письме Владимир Анискевич отметил, что в районе очередь на предоставление квартир детям-сиротам растянулась на шесть лет, а с учетом того, что жилье в городе практически не строится, очень трудно будет найти квартиры по существующей норме (от 18 до 36 метров), которые указаны в условиях проведения конкурсных процедур. Это значит, что сиротская очередь не уменьшится. За прошедший год пенсионер обращался во многие инстанции — от районной прокуратуры до администрации президента. Из Москвы ему ответили, что подобные вопросы решаются на местном уровне. В местной администрации Владимиру Михайловичу пояснили, что любое отступление от буквы закона о закупках строго карается. А при такой покупке, какую предлагает Владимир Анискевич, надзорные органы могут усмотреть признаки коррупции.

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