Выборы в Коми 2020: кто прошел в Госсовет республики

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Предварительные итоги голосования по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, опубликовала Избирательная комиссия Республики Коми.

Большинство мест досталось «Единой России», кандидаты этой партии, по предварительным данным, победили в 14 из 15 одномандатных округах.

Совет Сыктывкара состоит из 30 депутатов, половина из которых избирается по партийным спискам, вторая половина — по одномандатным округам.

По единому округу в выборной кампании в горсовет участвовали шесть партий, но только пять преодолели 5-процентный барьер. По предварительным данным на 09:29 14 сентября, «Единая Россия» набрала 28,71% голосов, КПРФ — 17,71%, «Справедливая Россия» — 13,83%, ЛДПР — 13,77%, «Родина» — 12,56%, «Коммунисты России» — 4,8%.

Если рассчитать математически, то «Единая Россия», скорее всего, получит в совете 5 мест, КПРФ — 3 места, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по 2 или 3 места, «Родина» — 2 места.

Данные Избирательной комиссии Республики Коми

В одномандатных округах предварительные результаты оказались следующими (некоторые данные представлены в ГАС «Выборы» только на 08:00):

Данные Избирательной комиссии Республики Коми

Округ №1 — Андрей Галин, заместитель главврача в Коми республиканском онкологическом диспансере («Единая Россия»);

Округ №2 — Сергей Тарасов, заместитель директора в ЧОП «Монолит-Коми», депутат совета Сыктывкара («Единая Россия»);

Округ №3 — Валентина Братусь, директор Школы искусств («Единая Россия»);

Округ №4 — Наталья Горохова, директор по продажам в ЗАО «Торгово-транспортная компания» («Единая Россия»);

Округ №5 — Василий Лобанов, психолог в главном управлении МЧС по Коми («Единая Россия»);

Округ №6 — Александр Шучалин, гендиректор ООО «Сыктывкархлеб», депутат совета Сыктывкара («Единая Россия»);

Округ №7 — Анатолий Чиканчи, президент благотворительного фонда Анатолия Чиканчи, депутат совета Сыктывкара («Единая Россия»);

Округ №8 — Сергей Кулаков, директор ООО «КС Альфа» («Единая Россия»);

Округ №9 — Алексей Линков, председатель Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций Коми («Единая Россия»);

Округ №10 — Болеслав Скроцкий, учитель гимназии искусств при главе Коми (КПРФ);

Округ №11 — Евгений Михайлов, главный энергетик в ООО «Пригородный» («Единая Россия»);

Округ №12 — Наталья Логина, гендиректор ООО «Обновление одежды», депутат совета Сыктывкара («Единая Россия»);

Округ №13 — Светлана Литвина, директор детского сада №110, депутат совета Сыктывкара («Единая Россия»);

Округ №14 — Светлана Дуксо, заместитель директора Эжвинского Дворца культуры бумажников, депутат совета Сыктывкара («Единая Россия»);

Округ №15 — Эдуард Денерт, директор производственного отделения в Коми филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» («Единая Россия»).