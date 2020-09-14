Два дня отряд "СПАС-Коми" искал пропавших на болоте ягодников

Передвигаться в этой местности можно только на каракатах. Квадроциклы спасателей тонули в болоте. Фото: yandex.ru

Сыктывкарский спасотряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС успешно завершил поиски пенсионера в Корткеросском районе.

Там 13 сентября двое жителей поселка Аджером - 69-летний мужчина с 47-летним сыном - отправились на вырубки за брусникой. Местность в районе сбора дикоросов заболоченная и труднопроходимая. Мужчины добрались до места назначения на каракатах.

При сборе ягод они разошлись и не нашли друг друга. Во второй половине дня их родные забеспокоились и обратились за помощью в спасательную службу.

На место выехал Сыктывкарский спасотряд "СПАС-Коми". Трое спасателей на квадроциклах выдвинулись в район, где потерялись люди.

"Туда очень тяжело добираться. Спасатели топили квадроциклы, реально проехать можно только на каракате. Местность сильно заболоченная. К месту поиска нужно ехать 15-20 километров. Связи там нет", - отметил источник.

Вечером 13 сентября в лесу они наткнулись на 47-летнего мужчину, который передвигался по болоту на каракате. Он был уставшим и сырым. Переодевшись в сухую одежду, вместе со спасателями он выдвинулся на поиски своего престарелого отца.

Сегодня, 14 сентября, на повторный поиск из Сыктывкара выехала вторая группа в составе пяти человек, в том числе кинолог. На каракате местных жителей они отправились в заболоченный район.

Около 10 часов на лесной дороге спасатели наткнулись на пропавшего. Пожилой мужчина медленно, но верно шел в сторону дома. Он заночевал в лесу, проявив выдержку, и сегодня вернулся домой, сообщает «Комиинформ».

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