Выборы в Коми ХХI века: как голосовали жители в разные годы за главу республики

Сравниваем явку и процент поддержки победителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 сентября в Коми состоялись выборы главы республики. С грандиозным отрывом победил Владимир Уйба. А вот явка в этом году оказалась минимальной в этом столетии – всего 30,16%.

Председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев даже сказал на пресс-конференции, словно оправдываясь за жителей, что подвела погода – из дома выходить не хотелось. Но дважды предыдущие дни выборов также приходились на сентябрь, а он в Коми погодой никогда не баловал. А самые первые в ХХI веке и вовсе состоялись 16 декабря, в разгар подготовки к новому году. Однако явка была выше.

Явка. Данные Избиркома Коми.

А вот поддержка кандидата-победителя в этом году на уровне. Напомним, что в 2001 году губернатором стал Владимир Торлопов, в 2014 – Вячеслав Гайзер, в 2016 – Сергей Гапликов.

Проценты поддержки победителя. Данные Избиркома Коми.

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