24 брошенных авто вывезли на спецстоянку в Воркуте

Если владельцы не объявятся, техника будет утилизирована.

В этом году в ходе акции «Стоп-хлам» в мэрию Воркуты поступило 71 сообщение от жителей города о разукомплектованных и брошенных автомобилей во дворах. Силами МБУ «Специализированное дорожное управление» вывезено на спецстоянку 24 автомобиля, пять из которых затем были переданы владельцам по их заявлению.

Если в течение полугода с момента эвакуации собственники не изъявят желание вернуть себе имущество, техника будет утилизирована.

Фото: мэрия Воркуты

Всего в этом году было обследовано 66 единиц техники: 22 из них не отвечали признакам автохлама, 12 машин собственники обязались убрать самостоятельно, четыре не были обнаружены на месте, сообщает пресс-служба мэрии Воркуты.

Напомним, чтобы принять участие в акции «Стоп-хлам», достаточно прислать адрес и фото авто во дворе без номеров на электронный адрес горячей линии: hotline@mayor.vorkuta.ru.

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