Заграница не для пенсионеров? Как прокуратура добилась от ПФР компенсации за проезд на отдых

В законах четко прописано, кому полагается компенсация - читайте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокурор Удорского района добивается восстановления прав пенсионеров на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно. Основанием для отказов со стороны Пенсионного фонда России послужило то обстоятельство, что отдыхали пенсионеры за границей.

В результате им не выплатили компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно. Даже в пределах сумм, затраченных на проезд по территории Российской Федерации. Прокуратура оспорила эти решения в суде и добилась их отмены.

Мировой судья рассмотрел исковые заявления прокурора Удорского района о возложении на Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Усть-Вымском районе обязанность произвести компенсацию расходов к месту отдыха и обратно. И удовлетворил их полностью.

Суд учел, что незаконными действиями УПФР в Усть-Вымском районе нарушены социальные права и законные интересы неработающих пенсионеров, относящихся к социально незащищенной категории граждан.

После вступления решений в законную силу прокуратура Удорского района проконтролирует их фактическое исполнение.

Для справки.

Законодательство о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предусматривает право пенсионеров на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, которым они могут воспользоваться раз в два года. Для этого гражданам необходимо представить в территориальное отделение пенсионного фонда России соответствующее заявление с указанием места отдыха и проездные документы.

Вместе с тем, согласно определению Конституционного суда Российской Федерации от 22 февраля 2006 года пенсионеры имеют право на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно и в том случае, если отдых осуществлялся не в месте, где предоставляются услуги по организации отдыха (санатории, дома отдыха и т.п.). Выплата компенсации должна производиться вне зависимости от места нахождения пенсионера на отдыхе в пределах сумм, затраченных на проезд по территории Российской Федерации.

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