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Коронавирус в Коми 16 сентября 2020: 58 новых случаев заражения

Выздоровели еще 59 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми умер еще один пациент с коронавирусом

В Коми умер еще один пациент с коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт стопкоронавирус обновил цифры в статистике. В России количество заболевших COVID-19 увеличилось на 5670 человек, в Коми — увеличилось на 58 человек. Всего с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировали 7223 случая заражения.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Количество летальных исходов выросло на один. Всего в республике умерли 92 пациента с коронавирусом. Выздоровели еще 59 человек. Всего вылечились 6206 человек.

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