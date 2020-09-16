Россельхоз по Коми за месяц нашел почти 30 тонн просрочки

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В августе специалисты Управления Россельхознадзора по Коми обнаружили почти 30 тонн продуктов с истекшим сроком годности, предназначенные для продажи в разных городах.

Так, уполномоченное лицо ИП Павлюк А.Я. (г. Воркута) 11.08.2020 оформило эВСД на изделия колбасные вареные (сосиски «Докторские») в количестве 14,802 кг, выработанные 08.07.2020, срок годности которых истёк 07.08.2020. То же уполномоченное лицо 11.08.2020 оформило эВСД на сыр "Курский Витязь", м.д.ж. 50%, в количестве 11,386 кг, выработанный 16.02.2020, срок годности которого истёк 16.07.2020.

Уполномоченным лицом ООО «Койгородок» (Койгородский район) 12.08.2020 оформлен эВСД на печень говяжью замороженную в количестве 2,346 кг, выработанную 05.08.2020:00, срок годности которой истёк 07.08.2020. 12.08.2020 был оформлен эВСД на сердце говяжье замороженное в количестве 1,056 кг, выработанное 04.08.2020, срок годности которой истёк 06.08.2020.

За факт сертификации продукции с истекшим сроком годности вышеуказанным уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов приостановлен доступ к работе в системе ФГИС «ВетИС» сроком на 1 неделю, через ФГИС отправлены предупреждения о выявленных нарушениях.

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