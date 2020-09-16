В ЦИК России высоко оценили работу Избиркома Коми

Выборы в Коми шли три дня Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Коми прошли организованно и с минимальными нарушениями, рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

- По информированию граждан в Коми все было отработано по полной программе, — сказал Евгений Шевченко.— Люди знали, где голосовать, было организовано трехдневное голосование, досрочное голосование, охвачены отдаленные труднодоступные места. Избирательная система, с нашей точки зрения, сделала все возможное, кроме того, обеспечила безопасность голосования. У нас нет претензий к избирательной кампании в Коми.

В ЦИК РФ отметили заметное снижение обращений по нарушениям по сравнению с прошлыми годами, более того, ни одно из них не потребовало внимания Центризбиркома.

По мнению Евгения Шевченко, голосование этих дней прошло достойно и стало серьезным испытанием для партий в преддверии единого дня голосования следующего года на выборах депутатов в Государственную думу VIII созыва и выборах губернаторов.

Явка избирателей на выборы в Госсовет республики составила 30,61 процента — меньше, чем в предыдущие избирательные кампании. Правда, такая тенденция наблюдается не только в Коми, везде явка снизилась на 7-8 процента.

Глава регионального избиркома Республики Коми Дмитрий Митюшев объяснил невысокие цифры особенностями субъекта.

— Одна из причин — погодные условия: после нескольких дней хорошей погоды люди уехали на дачи, — прокомментировал Дмитрий Митюшев. — Но в воскресенье стало холодно, пошел ледяной дождь, никто не хочет выходить в такую погоду.

Также руководитель Избирательной комиссии Коми заметил, что сентябрь — не самое удачное время года для голосования на территории региона. Жители в это время заняты сбором дикоросов и картошки, и эти процессы для местного населения важнее выборов. Впрочем, в субботу число проголосовавших возросло.

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