Самоучка из Коми создаёт обложки музыкальных альбомов

Фото из личного архива Евгения Сажина

Евгений Сажин начал заниматься творчеством ещё в раннем детстве. По его словам, самым продуктивным временем для рисования были уроки литературы. Рисунки определили профессиональный путь Евгения: он работает тату-мастером. А в 2009 году он начал рисовать обложки музыкальных альбомов для русских и зарубежных металл-групп.

Евгений Сажин, Фото из личного архива

Нашлась работёнка

- Мне нравилось слушать некоторые подвиды металла. По «классике» обложки и буклеты подобной музыки оформляются в графике, которой я тогда увлекался. Поэтому я нашёл контакты ставропольской группы «Baal Zebuth» и написал им на электронную почту. Для меня сразу нашлась работёнка, - вспоминает художник.

Стиль сыктывкарца монохромная графика без полутонов, состоящая из линий, штрихов, точек. Рисуя, Евгений использует маркеры, гелевые и капиллярные ручки, тушь.

- На обложке обычно рисунок покрупнее, чем иллюстрации в буклет. Поэтому на обложку уходит 2-4 вечеров, а на внутренние иллюстрации — один вечер. Иногда рисую логотипы, рисунки для футболок и различные элементы оформления релизов и мерча. Раньше ещё сам верстал макеты, но сейчас этим занимается отдельный дизайнер, - объясняет Евгений.

Сначала свобода, потом — капризы

Музыканты узнают о Евгении с помощью сарафанного радио. Раньше художник рисовал много, сейчас — реже: начал отдавать предпочтение более сложному «массивному» оформлению. Сюда относятся работы, написанные масляной живописью: на них уходит от месяца до полугода.

- Вдохновляюсь по-разному. Некоторые кидают эскизы, описания, тексты композиций, примеры того, что нравится, беру идеи их этого материала. Кто-то даёт полную свободу действиям, а потом капризничает, - говорит Евгений.

Согласование с музыкантами у Евгения проходит быстро. Сначала — набросок в карандаше, затем работа, готовая вполовину, в конце — завершённое оформление.

- Раньше все делалось бесплатно, за идею. Сейчас по очень небольшому прайсу на развитие искусства. Но есть и те, кто принципиально не платит. Очень идейные люди. Зато присылают различные подарки в благодарность, вместе с релизами, - поясняет оформитель.

Фото из личного архива Евгения Сажина

Со всего мира

С 2009 года Евгений создал много обложек группам с разных уголков мира: России (Мурманска, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Поволжья), Беларуси, Украины, Германии, Польши, Австралии. «Пламень», «Ill Omen», «Smaug», «Ил», «Deathmoor», «Карачун», «Verwüstung», «Waroath», «Runespell» — это лишь неполный список групп, с которыми работал сыктывкарец. Несколько раз Евгений занимался оформлением для групп, с чьим творчеством не был знаком.

Также в послужном списке оформителя есть работы, которые он создал в сотрудничестве с лейблами «TSK», «Darker than black», «SND», «NWN», «Cold breath of silence», «nomos dei», «ASSAVLT». Есть те, с кем Евгений сотрудничает не первый год.

- Мне нравится, что я практически от начала и до наших дней оформляю альбомы поволжского «Пламени». Раньше это была только графика, а сейчас еще и живопись. Ещё есть поляк, я просто кидаю ему свободные рисунки, и он их использует для своих многочисленных музыкальных проектов. Ценю всех, с кем работал, хотя было и «кидалово», - делится иллюстратор.

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