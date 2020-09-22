Продажу билетов до станции Шиес все-таки откроют

Фото: Против СВАЛОК! Шиес — Москва! / Vk.com

21 сентября станция Шиес, где планировали построить самый большой в Европе мусорный полигон, должна была открыться для пассажиров (как обещали чиновники), однако этого не произошло. Спустя сутки после публикации о том, что местные власти не держат слово, появилась информация, что на станции все-таки будут останавливаться поезда.

- В настоящее время ответственные службы проводят корректировку расписания пассажирских поездов № 376/375. Коллеги заверили, что продажа билетов до Шиеса откроется уже в ближайшие дни, - написал Цыбульский в своих официальных аккаунтах.

Напомним, что 21 сентября вступил в силу приказ Росжелдора от 7 сентября 2020 года № 360 «Об открытии железнодорожной станции Шиес Северной железной дороги» - филиала ОАО «РЖД». Экоактивисты с нетерпением ждали остановки поезда на станции 21 сентября, но это не произошло.

Напомним, что станцию закрыли в июне 2019 года. С тех пор экоактивистам, защищающим Шиес от застройки, приходится преодолевать по 10-20 км по бездорожью.

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