Вопреки обещаниям чиновников станция Шиес не откроется для пассажиров

Фото: Против СВАЛОК! Шиес — Москва! / VK.COM

Станцию Шиес, где два года экоактивисты противятся строительству самого большого в Европе мусорного полигона, обещали открыть для пассажирских остановок 21 сентября, но этого не произошло. В чем причина, разбиралось издание Znak.com.

В пресс-службе Северной железной дороги сообщили, что «соответствующей телеграммы о внесении изменений в расписание пассажирских поездов к нам из Москвы не поступало». Другими словами, чтобы возобновить работу станции Шиес и начать продажу билетов, в Федеральную пассажирскую компанию должно было прийти письмо от субъекта РФ о том, что в этом есть необходимость. «Открыть станцию можно за считанные минуты. Но такого письма не было», — добавили в пресс-службе СевЖД.

В департаменте информационной политики губернатора Архангельской области затруднились оперативно ответить, направлялось ли в структуры РЖД обращение с просьбой открыть станцию и попросили направить письменный запрос, что и было сделано редакцией.

Напомним, что в начале сентября появилась информация, что Станцию на Шиесе откроют. «Соответствующий документ уже подписан руководством Росжелдора — приказ № 360 от 7 сентября. Благодарен министру транспорта РФ Евгению Дитриху за максимально оперативное решение вопроса, о котором договаривались с жителями Ленского района на недавней встрече», — писал тогда врио губернатора Архангельской области Цыбульский в своем Instagram.

Отметим, что несмотря на протесты жителей Архангельской области и Республики Коми на станции Шиес отменили остановку с 25 июня 2019 года. Таким образом, около полутора лет, чтобы добраться до народной вахты, активистам приходится добираться до Урдомы или Мадмаса, а затем идти пешком по газотрассе до Шиеса 30 или 12 километров соответственно.

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