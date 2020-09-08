На Шиесе возобновят остановку поездов, которую отменили во время протестов против строительства полигона

Фото: Против СВАЛОК! Шиес — Москва! / Vk.com

Станцию Шиес, где два года экоактивисты противятся строительству самого большого в Европе мусорного полигона, откроют для пассажирских остановок через две недели - с 21 сентября. Соответствующий документ подписан 7 сентября руководством Росжелдора.

«Станцию на Шиесе откроют ровно через 14 дней. Соответствующий документ уже подписан руководством Росжелдора — приказ № 360 от 7 сентября. Благодарен министру транспорта РФ Евгению Дитриху за максимально оперативное решение вопроса, о котором договаривались с жителями Ленского района на недавней встрече», — написал врио губернатора Архангельской области Цыбульский в своем Instagram.

Приказ

Отметим, что несмотря на протесты жителей Архангельской области и Республики Коми на станции Шиес отменили остановку с 25 июня 2019 года. Таким образом, около полутора лет, чтобы добраться до народной вахты, активистам приходится добираться до Урдомы или Мадмаса, а затем идти пешком по газотрассе до Шиеса 30 или 12 километров соответственно.

Напомним, что мусорный полигон на станции Шиес на границе Архангельской области и Республики Коми начали строить летом 2018 года без разрешительных документов. Два года борьбы дали свои плоды - 9 июня власти Архангельской области расторгли соглашение с «Технопарком». Сейчас на Шиесе проходят рекультивационные работы, но, как отмечают экоактивисты, рекордно низкими темпами.

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