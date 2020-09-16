Воркутинец в суде отстоял право на переселение из районов Крайнего Севера

Фото: УФССП по Коми

Только судебные приставы Коми, побуждая напоминаниями о штрафах и уголовной ответственности, смогли заставить Минстрой РК выдать воркутинцу положенный по закону государственный жилищный сертификат на переселение из районов Крайнего Севера.

Сотрудник внутренних дел, получивший инвалидность, 17 лет служил в заполярной Воркуте. Местная администрация включила его в список граждан-получателей сертификатов для переселения в среднюю полосу России.

Однако Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми в социальной выплате отказало: специалисты сочли, что время службы в органах внутренних дел в общий стаж работы в районах Крайнего Севера не входит.

Сыктывкарский суд с доводами министерства не согласился, поскольку правила, на которые ссылался ответчик, применяются при назначении пенсии, а не жилищной субсидии.

Было возбуждено исполнительное производство, обязывающее Минстрой при расчете размера субсидии учесть в стаже работы в районах Крайнего Севера службу воркутинца в органах внутренних дел и время нахождения на пенсии.

Судебный пристав предупредила должника, что в случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера в установленный срок исполнительский сбор составит 50 тысяч рублей, а должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Ответом на предупреждение стало письмо, в котором Минстрой сообщил, что государственный жилищный сертификат будет оформлен после поступления из мэрии Воркуты полного пакета документов, а затем приставу была направлена и копия выданного гражданину документа.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Семья с двумя детьми готовится к переезду в регион с более благоприятным климатом, сообщает УФССП по Коми.

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