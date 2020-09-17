Владимир Уйба: жители Коми должны вернуться к маскам

В.Уйба: "Мы должны вернуться к элементарным рекомендованным мерам профилактики". Фото: Михаил ПАТЛИС

В сентябре в Коми существенно возрос уровень заболеваемости COVID-19. Врио главы во время ежедневного обращения 16 сентября призвал жителей региона носить маски в общественных местах.

Сегодня в республике 7 223 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки прирост составил 58 человек. Наибольшее число заболевших в Сыктывкаре (16) и Ухте (13).

Владимир Уйба: «Мы видим, что с сентября начался прирост больных коронавирусной инфекцией. В августе фиксировалось по 20-30 больных в день, а сегодня этот показатель увеличился до 40-50. И даже больше, как сегодня, например. Я об этом уже предупреждал, что осень даст прирост, и такая ситуация не только у нас, но и в целом по России. Большое количество людей возвращаются с отдыха и путешествий, привозят дополнительный объем вируса, в том числе и в республику»

Таким образом ответил руководитель региона на слухи в соцсетях о второй волне коронавируса в республике. Подчеркнув при этом, что доверять можно только официальным источникам. И пообещав и впредь лично информировать о ситуации.

«Если мы не хотим допустить высокого роста заболеваемости, то мы должны вернуться к элементарным рекомендованным мерам профилактики, начиная от обработки рук антисептиком, заканчивая масками в общественных местах и транспорте. А при первых признаках COVID-19 люди должны сразу обращаться за медицинской помощью», - подчеркнул В.Уйба.

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