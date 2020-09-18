Более 70% жилых домов Ухты подключены к отоплению

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К 18 сентября в Ухте большинство социальных объектов и порядка 70% жилых домов подключены к теплу. Больше половины многоквартирных домов удалось запустить за 3 дня после подписания официального постановления о начале отопительного периода на территории Ухты.

Стоит отметить, что среднесуточная температура воздуха с отметкой +8 град. С и ниже на протяжении пяти дней подряд в городе пока не зафиксирована. Тем не менее, в администрации Ухты формальностей ждать не стали.

3 сентября в Ухте стартовали пробные топки, с 4 сентября в школы, сады, места с круглосуточным пребыванием людей по мере готовности зданий и поступления заявок планомерно стали подавать тепловую энергию. В то же время в некоторых посёлках одновременно с детсадами и школами тепло поступило в жилые дома, так как подать его отдельно в соцобъект технически не представляется возможным. С 14 сентября на основании подписанного администрацией города постановления подача тепла началась в жилищный фонд.

Администрация Ухты напоминает, если после официального начала отопительного периода батареи в квартире по-прежнему холодные, нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые отвечают за готовность внутридомовых инженерных систем теплоснабжения к отопительному периоду. При этом следует учитывать, что одномоментный запуск тепла во все дома муниципалитета невозможен. Для этого может потребоваться несколько дней.

Если в управляющей компании или ТСЖ не дают разъяснений и не предпринимают действий по устранению факторов, препятствующих подаче тепла в квартиры, следует обращаться в госжилинспекцию по месту жительства: г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4 (время работы: пн-чт 8:45–17:15, перерыв 13:00–14:00; пт 8:45–15:45, перерыв 13:00–14:00), (8216) 76-24-36, (8216) 76-26-57.

Контакты управляющих организаций можно найти на сайте Управления жилищно-коммунального хозяйства Ухты по ссылке: https://gkh.mouhta.ru/mkd/org/. Управляющая компания подскажет, когда какой конкретно дом будет подключен к отоплению.

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