Руководитель Минздрава: В Коми создали запас лекарств от COVID-19 до конца года

Фото rkomi

В Коми резерв лекарств для лечения COVID-19 сформирован до конца 2020 года. Кроме того, в республику скоро поступит препарат «Фавипиравир», который рекомендует Минздрав России: сейчас проходят закупочные мероприятия. Об этом на заседании правительства республики сообщил глава регионального минздрава Борис Александров, передает Комиинформ.

- Положительно показал себя и аппарат для лечения больных подогретой кислородно-гелиевой смесью. Мы планируем доставить таких аппараты во все больницы республики, которые занимаются лечением COVID-19. Есть трудности с поставкой аппаратов, но мы ищем аналоги и выход из ситуации, — заявил Александров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больницах Коми впервые с начала пандемии число пациентов с COVID-19 превысило тысячу

Амбулаторно лечатся еще 700 человек, это превышает июльские показатели. Республике нужен резерв коек, говорит врио министра Коми Борис Александров (подробности).