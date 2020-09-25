В больницах Коми впервые с начала пандемии число пациентов с COVID-19 превысило тысячу

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В больницах Коми на лечении находится 1013 человек с коронавирусом, амбулаторно лечатся еще около 700 человек, сообщил на заседании правительства Коми глава Минздрава Борис Александров. Глава Коми Владимир Уйба отметил, что такая заполняемость инфекционных коек в республике достигнута впервые с начала пандемии.

- Такого у нас не было в самый разгар пандемии — в апреле и мае. Это говорит, с одной стороны, о том, что мы хорошо выявляем [больных] и их сразу госпитализируем. Но хочу сказать, что не только эффективность выявления, но и уровень заболеваемости растет, — передает слова Владимира Уйбы БНК.

Александров уточнил, что в семи медицинских учреждениях, работающих с больными коронавирусом, развернуты 1362 койки. Чиновник отметил, что республике с учетом текущей ситуации нужен резерв из 150 коек. Глава республики Владимир Уйба отметил, что число дополнительных коек должно быть увеличено.

«150 новых коек — это капля в море, когда республика перешагнула порог в 1 тыс. стационарных больных», - передает слова Уйбы ИА REGNUM.

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