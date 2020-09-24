Коронавирус в Коми 24 сентября 2020: за сутки зафиксирован 71 новый случай заболевания COVID-19

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Борис КУДРЯВОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 24 сентября в России 6 595 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 71 новый случай.

Сейчас в республике 7 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 105 пациентов (1 новый случая летального исхода за сутки). Выздоровели от вируса 6 537 человек (22 выздоровели за сутки).

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