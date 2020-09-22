Закроется ли вся школа, если один ученик заболеет коронавирусом: разъясняет Роспотребнадзор Коми

Фото из архива редакции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не прошло и месяца с начала учебного года, как в Коми одна за другой закрываются школы на карантин из-за выявленных случаев COVID-19. Мы спросили у регионального Роспотребнадзора: если заболеет один ученик, школу будут закрывать?

- При выявления случая заболевания новой коронавирусной инфекцией только у одного ученика школы, учебное заведение закрывать на карантин не будут. Решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных учреждениях (досрочный роспуск школьников на каникулы или их продление) принимается в случае отсутствия по причине инфекционных заболеваний не менее 20% детей, - ответили в учреждении на официальный запрос.

Ведомство уточняет, что в подобной ситуации будет проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15*, который включает в себя медицинское наблюдение за контактными (учениками и преподавателями), текущую и заключительную дезинфекцию.

Напомним, что каждую неделю в Коми закрывается на карантин несколько школ из-за COVID-19. Так, 16 сентября стало известно, что школу в селе Объячево Прилузского района закрыли на десятидневный карантин, 17 сентября закрыли школу в селе Пыелдино Сысольского района, а в Ухте приостановили занятия в школе-интернете, первом классе одной из городских школ и в 9 и 11 классах школы-лицея. Вчера, 21 сентября, стало известно, что педагогический коллектив школы №4 Сосногорска временно отстранен от работы для изоляции и непрерывного медицинского наблюдения.

*«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекцией».

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Под наблюдение взяты четыре класса (подробности).