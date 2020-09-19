Полеты в еще четыре страны станут доступны для жителей Коми

Всего было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тысяч пассажиров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск), а с 27 сентября – с Южной Кореей (г.Сеул). Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Кроме того, оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами.

Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот».

За весь период действия программы было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тысяч пассажиров, сообщают на сайте кабмина.

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