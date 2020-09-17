В полном объеме возобновляется работа медучреждений Республики Коми

Всех виды медицинской помощи должны быть доступны с сегодняшнего дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Врио главы Коми внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Соответствующий документ Владимир Уйба подписал сегодня, 17 сентября.

Самое важное и долгожданное для жителей Коми - на территории Республики Коми с 17 сентября возобновляется оказание медицинскими организациями всех видов медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" с обеспечением соблюдения установленных законодательством требований.

Также с этой даты работа организаций с круглосуточным пребыванием детей осуществляется в повседневном режиме с обеспечением соблюдения установленных законодательством требований.

Министерству здравоохранения Республики Коми следует обеспечить проведение двукратного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с интервалом 14 дней сотрудников таких организаций.

Исключен пункт об обеспечении возможности оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших на территорию Республики Коми из-за пределов России.

Также исключено положение о рекомендации жителям воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарноэпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией.

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