В Ижемском районе за долги отключили котельные от электричества

Подключат ли котельные к электричеству во время отопительного сезона или энергетики продолжать бороться за свои права, скоро узнаем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября по иску ижемского прокурора районный суд признал незаконными действия Ижемского филиала АО «Коми тепловая компания» по ограничению подачи электроэнергии на котельные установки.

Судом установлено, что у Ижемского филиала АО «КТК» отсутствует техническая возможность в отсутствие централизованной подачи электроэнергии на котельные обеспечить потребителей отоплением и холодным водоснабжением.

АО «Коми энергосбытовая компания», имея реальную возможность решения вопроса о взыскании с организации – должника задолженности по оплате поставленной электроэнергии в судебном порядке, применило такой способ защиты своих прав, как прекращение электроснабжения объектов филиала, приведший к нарушению прав потребителей коммунальных услуг.

Суд принял во внимание социальную значимость спора, а также тот факт, что действия энергетиков нарушают права граждан-потребителей, своевременно исполняющих обязательства по оплате предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и отоплению. Решение не в вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми. Подключат ли котельные к электричеству во время отопительного сезона или энергетики продолжать бороться за свои права, скоро узнаем.

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