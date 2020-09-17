Сельскую школу в Сысольском районе закрыли на карантин

В Ухте также есть карантин в трех школах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Школа в селе Пыелдино закрыта на карантин до 27 сентября. Дети ушли на внеплановые каникулы с 14 сентября, весь педагогический состав отстранен от работы.

По информации СМИ причиной этому стал коронавирус, который подтвердился у четырех учителей. При этом первоисточник информации уже удалил запись об этом ЧП. Но в администрации района «КомиОнлайн» подтвердили информацию о карантине в этой сельской школе, не уточняя причины.

Отметим, что Сысольский район – один из самых благополучных по статистике коронавируса. На 16 сентября диагноз COVID-19 здесь подтвержден у 11 человек, 38 местных жителей под наблюдением, 37 пациентов выздоровели, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Ухте также есть карантин в трех школах. И здесь администрация города подтверждает, что он введен из ковида. С 10 сентября закрыта школа-интернат, где инфекция была подтверждена у двух детей и двух взрослых. И первый класс одной из городских школ, поскольку у одного из учителей обнаружили коронавирус. Также на карантин закрылись 9 и 11 классы школы-лицея, так как инфекция подтвердилась у одного педагога, который преподавал в этих двух классах.

Напомним, 16 сентября стало известно, что школу в селе Объячево Прилузского района закрыли на десятидневный карантин. Причины официально не озвучены.

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