Школу в селе Объячево Прилузского района закрыли на карантин

ОРВИ или «корона»? Фото: Иван МАКЕЕВ

Учебное заведение на 1200 человек в селе Объячево Прилузского района закрыто до 28 сентября из-за вспышки ОРВИ.

Как пояснили в управлении, закрытие групп, классов или всей образовательной организации осуществляется в случае отсутствия по причине заболевания ОРВИ или гриппом 20% и более детей в коллективе, либо в целом в образовательной организации.

Между тем, как удалось выяснить "Комиинформу", у одного из детей с симптомами ОРВИ на восьмой день медики подтвердили коронавирус. Ребенок получал лечение дома, с детьми не контактировал.

На сегодня школьник выздоровел, в здании образовательного учреждения проведена дезинфекция.

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