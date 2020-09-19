В Ухте ужесточат контроль за соблюдением правил профилактики COVID-19

Идет заседание оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции под председательством главы ухтинского муниципалитета Магомеда Османова. Сколько человек в масках? Фото: администрация Ухты

80 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Ухте за неделю, с 13 по 18 сентября. Основной прирост сейчас дают ранее контактировавшие с заболевшими и вернувшиеся из отпусков ухтинцы.

Как бороться с напастью, обсуждали 17 сентября на заседании оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции под председательством главы ухтинского муниципалитета Магомеда Османова. Заведующая межтерриториальным отделом организации здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минздрава РК» Светлана Шинкаренко рассказала, что в самом начале пандемии большой прирост в статистике Ухты давали люди, приезжающие из заграницы. Затем всплеск произошёл из-за работников вахтовым методом. Сейчас же регистрируются в большей степени заболевания у жителей города, которые выезжали по территории республики, в близлежащие санатории или на юг. Но также врачи отметили, что заболевших много и среди тех, кто за это время не выезжал из Ухты. Это говорит о том, что инфекция распространяется по городу в общественных местах.

Магомед Османов: «Жители Ухты перестали соблюдать масочный режим и элементарные меры безопасности. Человек ходит на работу, в магазин, за это время он успел заразить ещё нескольких. После этого мы и получаем такой большой прирост заболевших. Наше упущение, что мы перестали осуществлять постоянные рейды в общественном транспорте, общественных местах, точках питания, магазинах. Мы перестали штрафовать и наказывать. С завтрашнего дня мы возобновляем эту работу».

И.о. руководителя Роспотребнадзора Ухты Ольга Музалевская доложилась о том, что уже готово несколько рапортов на лиц, не соблюдающих предписанную им домашнюю изоляцию. Материалы передадут в полицию и горожан накажут за несоблюдение требований.

На штабе также было принято решение о том, что стоит увеличить количество утренних и вечерних автобусных рейсов из пригорода Ухты. Для этого глава города попросил пригласить к нему перевозчиков, чтобы поговорить с ними об этом лично, сообщают на сайте администрации Ухты.

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