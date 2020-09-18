В трех школах Ухты карантин по коронавирусу

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С 10 сентября в Ухте на карантин по коронавирусу закрыта школа-интернат, где инфекция была подтверждена у двух детей и двух взрослых. На 18 сентября заболевание подтверждено уже у 12 воспитанников, ранее контактировавшие с инфицированными COVID-19. Все они проходят лечение дома.

Также из-за коронавируса в Ухте закрыты на карантин три класса в городских школах. В одной - первый класс, потому что у учителя был выявлен COVID-19. И 9 и 11 классы школы-лицея, так как инфекция подтвердилась у одного педагога, который преподавал в этих двух классах. Эту информацию подтвердил "Комиинформ" глава муниципалитета.

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