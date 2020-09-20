Игорь Гурьев намерен остаться главой Воркуты

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«23 сентября я предложу на сессии свою кандидатуру депутатам городского совета на должность врио главы города - руководителя администрации, а также буду подавать документы на конкурс 17 декабря», - сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» Игорь Гурьев.

Он также разъяснил, по каким правилам будут происходить изменения в структуре городского управления.

Согласно Уставу города полномочия руководителя администрации прекращаются с даты первой сессии вновь избранных депутатов городского Совета, которая назначена на 23 сентября. Таким образом, последний рабочий день Игоря Гурьева в должности руководителя администрации – 22 сентября. При этом, согласно изменениям в Устав, с даты первой сессии городского Совета вновь избранных депутатов, 2 должности - «Глава города» и «Руководитель администрации», юридически соединяются. Соответственно, с 23 сентября в Воркуте появляется должность «Глава города - руководитель администрации», конкурс на которую состоится ориентировочно 17 декабря 2020 года.

Депутаты городского Совета выберут 23 сентября «Врио Главы города-руководителя администрации» на период до выбора по итогам конкурса.

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