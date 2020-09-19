Выборы в Коми 2020: где в республике сменятся главы администраций

В 18 городских и районных советах - новый состав депутатов. Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошедших сентябрьских выборах были избраны депутаты в 18 городских и районных советах. Это следующие муниципалитеты: Воркута, Вуктыл, Инта, Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск и Ухта, а также в Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский районы.

В 11 муниципалитетах будут объявлены конкурсы на замещение должности главы-руководителя администрации. В оставшихся городах и районах руководители останутся прежними, поскольку они избраны на определенный срок, сообщает "Комиинформ".

В Воркуте новый созыв соберется 23 сентября. Депутаты изберут нового председателя совета и объявят конкурс на должность главы-руководителя администрации. Напомним, сегодня исполняет обязанности главы Воркуты Игорь Сенча. Мэром Воркуты является Игорь Гурьев.

В Вуктыле заседание совета назначено на 24 сентября. В этот день будет избран председатель совета. Конкурс на замещение руководящей в администрации городского округа должности объявляться не будет, поскольку действующий руководитель Гульнара Идрисова два года назад была избрана на пятилетний срок полномочий.

В Инте обновленный совет города соберется 28 сентября. В этот день планируется объявить конкурс на замещение должности руководителя администрации городского округа. Сейчас обязанности руководителя исполняет Владимир Киселёв. Напомним, экс-руководитель администрации городского округа "Инта" Лариса Титовец обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Ее уголовное дело направлено в суд.

В Печоре первое заседание сессии обновленного совета, предварительно, состоится 22 сентября. В этот день депутаты утвердят конкурс на замещение вакантной должности главы-руководителя администрации муниципального района. Напомним, 1 сентября в Печоре к исполнению обязанностей главы-руководителя администрации приступил новый и.о. Валерий Серов.

В Сосногорске заседание сессии состоится 25 сентября. Объявляться конкурс на замещение должности главы - руководителя администрации не будет - действующий руководитель Сергей Дегтяренко был избран в 2018 году сроком на пять лет.

В Сыктывкаре заседание совета ориентировочно назначено на 7-8 октября. Планируется переизбрать председателя совета, замов, председателей комиссий, секретаря. А вот руководитель администрации Сыктывкара останется прежний. Контракт с Натальей Хозяиновой заключен в декабре 2019 года на пять лет.

В Усинске установочная сессия совета запланирована на 30 сентября. Изберут председателя совета, замов. При этом мэр останется прежний: у действующего главы - руководителя городского округа Николая Такаева контракт заключен на пять лет с 2018 по 2023 годы.

В Ухте дата первого заседания сессии еще не назначена. У обновленного горсовета есть 30 дней на то, чтобы собраться. Объявлять конкурс на замещение должности главы-руководителя не будут, действующий мэр Магомед Османов избран на пятилетний срок, градоначальником он был выбран в декабре 2019 года. На заседании депутаты выберут председателя совета.

В Койгородском районе райсовет планирует заседать 30 сентября. В этот день будет объявлен конкурс на замещение руководящей в муниципалитете должности. Напомним, сейчас руководителем администрации района является Лариса Ушакова.

В Корткеросском районе, по предварительным данным, заседание совета назначено на 2 октября. Новому совету будет необходимо объявить конкурс на должность главы - руководителя администрации. Назначение руководителя ожидается не раньше декабря. Сейчас и.о.руководителя Корткеросского района - Константин Сажин, глава муниципального района - Михаил Питашук.

В Прилузском районе заседание совета района запланировано на 7 октября. Новый состав изберет председателя, рассмотрит ряд организационных вопросов, а также объявит о конкурсной процедуре на пост руководителя - главы района. Сейчас районом руководит Елена Нестерюк. Председатель совета муниципального района "Прилузский" – Евгений Шучалин.

В Сыктывдинском районе заседание совета назначено на 8 октября. Переизберут только председателя совета. Сейчас в этой должности - Светлана Савинова. Конкурс на должность руководителя объявлять не будут: Любовь Доронина в соответствии с контрактом будет руководить районом до февраля 2021 года.

В Сысольском районе также должен смениться руководитель администрации. Сейчас эту должность занимает Роман Носков. Заседание сессии назначено на 30 сентября. Депутаты планируют объявить конкурс.

В Троицко-Печорском районе заседание сессии состоится 25 сентября. Объявлять конкурс на нового главу-руководителя администрации здесь не будут, Алексей Целищев сохранит свой пост. Однако на заседании народные избранники должны будут выбрать нового председателя райсовета.

В Удорском районе сессия депутатов совета пройдет 30 сентября, на ней объявят дату конкурса на замещение вакантной должности руководителя администрации. Сейчас районную администрацию возглавляет Николай Жилин.

В Усть-Вымском районе организационное заседание совета прошло 16 сентября. Конкурс по выборам главы администрации пройдет 9 декабря. Сейчас руководит администрацией Галина Плетцер, председателем совета депутатов избран Евгений Некрасов.

Усть-Куломском районе совет соберется предварительно 30 сентября, будет объявлен конкурс на пост главы-руководителя администрации. Сейчас районом руководит Сергей Рубан. Председатель совета - Александр Кондрашкин.

В Усть-Цилемском районе установочная сессия пройдет 5 октября, на ней будет объявлена дата конкурса по выборам руководителя администрации района. Сейчас райадминистрацию возглавляет Николай Канев.

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