Выборы в Коми 2020: сформирован список депутатов Госсовета

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Сформирован список депутатов VII созыва Госсовета Коми. Избирательная комиссия Коми признала выборы депутатов регионального парламента состоявшимися, а результаты - действительными. Первое заседание состоится 23 сентября, сообщает пресс-служба главы республики.

По единому округу «Единая Россия» набрала 28,61 процента голосов (за партию проголосовал 56 601 избиратель). Второй оказалась КПРФ (14,8 процента голосов, 29 270 избирателей), на третьем месте — ЛДПР (14,45 процента голосов, 28 591 избиратель), на четвертом — «Зеленая альтернатива» (10,01 процента голосов, 19 800 избирателей). Необходимый пятипроцентный барьер также преодолели «Родина» (9,83 процента голосов, 19 454 избирателей) и «Справедливая Россия» (8,56 процента голосов, 16 931 избирателей). КПСС набрала 4,20 процента (8 309 избирателей), «Коммунисты России» — 3,09 процента (6 115 избирателей). Эти две партии не смогли принять участие в распределении мандатов.

Таким образом, в новом созыве Госсовета Коми 20 мандатов получают представители «Единой России», депутаты КПРФ - четыре, ЛДПР - три, по одному мандату - кандидаты от «Родины», «Справедливой России» и «Зеленой альтернативы».

По единому избирательному округу в список «Единой России» вошли: Галина Габушева, Елена Шумилова, Евгени Бейков, Андрей Мельник, Дмитрий Шатохин, Александр Макаренко. В КПРФ: Олег Михайлов, Екатерина Дьячкова, Илья Богданов. ЛДПР: Владимир Жириновский, Наталия Зиновьева, Геннадий Мошегов. «Зеленой альтернативы»: Виктор Бетехтин. «Родины»: Максим Шугалей. «Справедливой России»: Татьяна Саладина.

По 14 из 15 одномандатным округам победу одержали кандидаты от «Единой России»: Надежда Дорофеева, Валентина Жиделева, Сергей Артеев, Владимир Жариков, Сергей Гагаузов, Руслан Магомедов, Александр Попов, Илья Семяшкин, Евгения Лясковская, Александр Гайворонский, Вячеслав Завальнев, Андрей Климушев, Владимир Косов и Степан Чураков. КПРФ в региональном парламенте будет представлять Николай Братенков.

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