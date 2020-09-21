В этом году в Коми благоустроят еще сотню территорий для отдыха

Этот сквер в Воркуте раньше был заброшен.

С начала 2020 года в Коми благоустроили 58 дворовых и 56 общественных территории. Работы выполняют на средства нацпроекта. Это более 1 миллиарда рублей, из которых 255 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты.

В числе выполняемых работ — установка детских и спортивных площадок, ограждений, обустройство фонтанов, площадей для проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочных дорожек, скверов, парков и мемориалов. Проектами также предусмотрены обустройство освещения, парковок и контейнерных площадок, озеленение, установка лавочек и урн. Всего в 2020 году в городах, селах и поселках республики будут благоустроены 213 дворовых и общественных территорий для отдыха и досуга жителей региона, уточнили в МинЖКХ Коми.

Так, с начала сезона строительные работы завершены в 17 дворах Кослана, прилегающих к многоквартирным домам по улицам Строителей, Трофимовой, Юбилейной и Новой.

В столице Коми благоустроено 10 дворовых территорий из 12 запланированных, в Сосногорске 8 дворов из 12 запланированных. В Инте отремонтированы 2 дворовые территории по ул. Мира 39 и по ул. Дзержинского 25.

5 дворов благоустроено в Воркуте и 4 в Емве, по 3 двора – в Усинске, Выльгорте и Войвоже, по 1 двору – в Ухте, Ижме и Кожве. Общий объем выполненных работ составляет 74%.

Больше всего общественных территорий благоустроено в Сыктывкаре и Ижме, по 7 территорий. Завершено благоустройство 5 общественных территорий в Выльгорте, по 4 общественных территории благоустроено в Емве, Визинге и Югыдъяге, по 2 – в Сизябске, Корткеросе и Кебанъёле, по 1 – в Воркуте, Вуктыле, Мохче, Синдоре, Чиньяворыке, Койгородке, Койдине, Нившере, Сторожевске, Кожве, Каджероме, Зеленце, Пажге, Троицко-Печорске, Усогорске, Жешарте, Айкино, Зимстане и Усть-Цильме. Общий объем выполненных работ составляет 83%.

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