333 сосны уничтожил черный лесоруб в Прилузском районе

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Прилузский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

В июне 2016 года житель села Объячево незаконно приобрел у знакомой документы, разрешающие заготовку 170 кубометров древесины для строительства индивидуального жилого дома и хозпостроек.

Намерения возводить жилье у мужчины не было, несмотря на это он при помощи наемных работников на территории Объячевского участкового лесничества вырубил 333 сосны, что составило 170 кубометров. Древесину он продал предпринимателю, занимающемуся деревопереработкой. Ущерб лесному фонду от незаконной рубки превысил 1,3 млн рублей.

С учетом ранее вынесенного приговора суд назначил черному лесорубу наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также удовлетворен иск прокурора Прилузского района о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

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