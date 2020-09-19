Коммунальщиков заставят осушить и вычистить подвал дома в Сыктывкаре

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ООО «Информационный центр по ЖКХ» по суду обязан вычистить от нечистот подвальное помещение дома №184 по ул.Карла Маркса в Сыктывкаре. Коммунальщики долго отказывались это сделать. Надеемся, назначенный штраф их подстегнет к исполнению своих прямых обязанностей.

Государственной жилищной инспекцией по городу Сыктывкару и Корткеросскому району в ходе проведенной внеплановой выездной проверки было установлено, что подвальное помещение дома №184 по ул.Карла Маркса г.Сыктывкара, затоплено нечистотами, канализационными отходами, в подвале обнаружен бытовой и хозяйственный мусор. При посещении подъездов в их помещении ощущается неприятный запах канализации.

Вышеперечисленные факты зафиксированы в соответствующем акте проверки. ООО «Информационный центр по ЖКХ» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Но его не выполнили.

Тогда в отношении ООО «Информационный центр по ЖКХ» составили протокол об административном правонарушении по ч.24 ст.19.5 КоАП РФ и передали его в суд. Тот назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Совокупностью исследованных по делу доказательств подтвердился факт ненадлежащего оказания ответчиком услуг по договору управления многоквартирным домом.

Решением Сыктывкарского городского суда на ООО «Информационный центр по ЖКХ» возложена обязанность осуществить проверку подвала МКД, провести мероприятия по осушению подвального помещения, освобождения от строительного и бытового мусора, проверить канализационную систему на предмет протечек, при выявлении протечек незамедлительно их устранить, провести обработку подвального помещения дезинфицирующим раствором и принять меры, направленные на устранение неприятного запаха в подъездах, в срок до 01.11.2020.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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