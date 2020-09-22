Мэрию Сыктывкара по суду заставят сделать тротуары на ряде участков

Фото: архив КП

Суд обязал администрацию Сыктывкара обустроить тротуары на ряде улиц города. Иск в интересах жителей подала прокуратура.

Сыктывкарский городской суд пришел к выводу, что условия эксплуатации дороги на данных участках дороги не отвечают установленным требованиям. А это создает предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий.

С учетом того, на проектирование и строительство необходимо время, суд дал мэрии год на решение вопроса.

Итак, где в Сыктывкаре до 31 октября 2021 года появятся тротуары:

по улице Магистральная от дома № 19б по улице Урожайная по правой стороне вдоль дороги в направлении дома № 31 по ул. Магистральная;

по улице Магистральная от дома № 17а по улице Урожайная по левой стороне вдоль дороги до дома № 3 по улице Магистральная;

от дома № 3 по улице Магистральная до дома № 9 по улице Магистральная;

от дома № 9 по улице Магистральная в направлении дома № 31 по улице Магистральная.

Решение в законную силу не вступило, сообщает Сыктывкарский городской суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сама виновата: за вынужденный прыжок с поезда жительнице Усинска заплатили по минимуму

Бросив в вагоне сына, она послушалась проводницу и десантировалась на насыпь (подробности)