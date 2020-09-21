Сама виновата: за вынужденный прыжок с поезда жительнице Усинска заплатили по минимуму

Суд отметил, что что «причинению вреда способствовала также грубая неосторожность самой истицы". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Усинским городским судом взыскана компенсация морального вреда в пользу пассажирки поезда «Адлер-Воркута», которую высадили не на той станции. С нее удержали за то, что она спрыгнула с поезда по просьбе проводницы.

Ну как высадили… Бедная женщина спрыгнула с вагона на ходу поезда не на своей станции назначения, при этом ударилась телом о насыпь железной дороги.

Гражданка Б. со своим несовершеннолетним сыном совершила посадку в вагон поезда сообщением «Адлер-Воркута» до промежуточной станции. Ранним утром ее в панике разбудила проводница, сказав, что поезд прибыл на станцию назначения, указанную в проездном билете.

Быстро вскочив, истица поспешила с сыном за проводницей в тамбур. Поезд уже двигался, дверь вагона была открыта, проводница спустила ступеньку и истица спрыгнула. Сын вспрыгнуть не успел. Как оказалось далее, проводница высадила истицу за сорок минут до станции назначения. До нужной станции истице пришлось добираться на такси, сын истицы до станции назначения доехал самостоятельно.

Суд оценил ущерб истицы в 30 000 рублей. При этом отметил, что «причинению вреда способствовала также грубая неосторожность самой истицы, так как она не соблюдала меры личной безопасности, проявила неосторожность, осуществила высадку с движущегося поезда, в связи с чем была привлечена к административной ответственности».

Суд применил положения п. 2 ст. 1083 Гражданского кодекса РФ в качестве основания для снижения размера компенсации морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд приговорил жителя Инты к демонтажу остекления балкона (подробности)