Суд приговорил жителя Инты к демонтажу остекления балкона

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Администрация Инты через суд заставляет местного жителя привести балкон жилого помещения в первоначальный вид. То есть убрать ни с кем не согласованные остекление и обшивку. Эта самовольная перепланировка помешала капремонту дома.

Еще в июле 2019 года в мэрию поступила информация от ООО "Наш город" о наличии в доме по ул. Полярная в Инте самовольно произведенных изменений балконов жилых помещений, препятствующих проведению капитального ремонта фасада многоквартирного дома, в том числе и балкона жилого помещения.

В адрес ответчика было направлено 6 сентября 2019 года уведомление о необходимости в срок до 15 сентября привести балкон в надлежащее состояние. Но он этого не сделал. Что подтвердила повторная проверка 7 мая 2020 года.

И тогда администрация Инты обратилась в суд, который и обязал ответчика привести балкон в надлежащее состояние, демонтировав обшивку и остекленение балкона.

Решение не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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