Жительница Сыктывкара вернула через суд добровольно-принудительную страховку

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Судья Эжвинского районного суда города Сыктывкара взыскал с банка денежные средства, уплаченные за страховую премию, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя

Жительница Эжвы заключила договор кредитования с банком. Одновременно с заключением кредитного договора заемщик был вынужден составить заявление о подключении к программе коллективного страхования жизни и здоровья заемщика согласно договора между банком и страховой компанией.

Впоследствии жительница Эжвы обратилась в суд с иском к страховой компании и банку о признании недействительным заявления об участии в программе коллективного страхования по договору группового страхования жизни и здоровья заемщика, взыскании уплаченной платы за участие в программе страхования в виде страховой премии, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено нарушение требований указания ЦБ РФ "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования" со стороны банка.

Частично удовлетворены исковые требования истца и взысканы с банка денежные средства, уплаченные за страховую премию, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя, общей суммой более 230000 рублей. В исковых требованиях к страховой компании истцу отказано.

Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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